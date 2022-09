Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurtdışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ise, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor. Bugün ise Amazon Prime Gaming tarafından verilecek 1000 TL’lik 8 ücretsiz oyun belli oldu.

Ağustos ayında ise 6 oyun daha verdi. Önümüzdeki ay ise biraz daha vites artırarak 8 oyun verecek. Steam değeri 1000 TL’yi bulan bu yapımları sonsuza kadar kütüphanenize eklemek için ise yapmanız gereken yalnızca Prime hesabınızdan oyunu talep etmek olacak.

Amazon Prime tarafından verilecek 8 ücretsiz oyun:

Assassin’s Creed Origins: 269 TL

Football Manager 2022: 499,60 TL

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition: 59 TL

The Dig: 11,50 TL

Defend the Rook: 29 TL

We. The Revolution: 32 TL

Castle on the Coast: 77 TL

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition: 18,50 TL

Kaynak: Shiftdelete