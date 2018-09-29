Alvaro Negredo'nun golü Al Nasr'a yetmedi!

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, ikinci maçında golle buluşmayı başardı.

29 Eylül 2018, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, Cumartesi 16:12
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Beşiktaş'la olan sözleşmesini fesheden İspanyol golcü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olmuştu.

33 yaşındaki yıldız isim, yeni durağında çıktığı ikinci maçında ilk golünü bulmasına rağmen takımının Al Ittihad Kalba'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmasına engel olamadı.

Negredo'nun 19'uncu dakikada fileleri sarstığı mücadelede ev sahibi ekibin golleri Florin Matei (2'), Hassan Yousuf (45+2') ve Mansour Alblooshi'den (87') geldi.

Al Nasr, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı.

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