Futbol, uzun zamandır oynanan, kökeni Amerika birleşik Devletleri'ne dayanan bir takım sporudur. İlk olarak 1920 yılında ortaya çıkmıştır. İki takımın karşılaşması olarak oynanır. Dünyaca ünlü bir spor oyunu olup, kendine özgü ligleri ile ülkemizde de oldukça ilgi gören bir daldır. Oyun iki kale bulunan bir sahada oynanır, topla oynanan bir spordur. Sahada 11 kişiden oluşan iki takım vardır ve 90 dakika sürer.

Futbolda altyapı sistemi nedir?

Futbol, devreden bir spor dalıdır. Yeni nesilden seçmeler yapılarak takım için yeni oyuncular bulunur ve yetiştirilmek üzere bir altyapı takımı kurulur. Bu altyapı takım oyuncuları, yeterli seviyeye geldikleri zaman profesyonel olarak oyuna çıkabilirler. Bu duruma futbolda altyapı sistemi denilmektedir.

Altyapı sistemi ne demek?

Altyapı sistemi, oyunun aslında yeni nesle devri olarak açıklanabilir. Altyapı takımı genellikle küçük yaşlardaki oyuncular tarafından oluşturulmaya başlanır. Yakın yaş grupları ile ayrı ayrı birden fazla altyapı takımı oluşturulabilir. Bu takım oyuncuları, oyunda profesyonel kişiler tarafından teknik ve saha eğitimi verilerek eğitilir.

Altyapı takımı nasıl oluşur?

Spora küçük yaşta başlamayı isteyen çocuk ya da gençler, altyapı takımlarına girmek için belirli seçmelerden geçmek zorundadırlar. Bu seçmelerde takıma alınacak oyuncunun becerileri test edilir. Gerekli beceri ve koordinasyona sahip olduğu düşünülen oyuncu altyapı takımına seçilerek eğitimlerine, antrenmanlara başlar.

Altyapı takımları hangi yaş gruplarını kapsar?

Küçük yaştaki oyuncuların eğitimi ve beceri gelişimi daha hızlı olmaktadır. Ayrıca oyuncunun küçük yaşta yetiştirilmesi, genç yaşta profesyonel olması onun için büyük avantajlı bir durumdur. Bilgi, tecrübe ve oyun deneyimi bakımından daha zengin olur. Altyapı takımları da bu yüzden genellikle 7-8 ve 10-12 yaş gruplarından oluşturulmaktadır.

Altyapı takımının avantajları nelerdir?

Altyapı takımlarının hem takımda bulunan çocuklar için hem de takım için avantajları iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak takım oyuncuları için avantajlarına bakacak olursak;

- Bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlar.

- Belirli bir spora, hobiye aitlik hissettirir.

- Gelecekte meslek olarak seçebilir.

Takım için avantajları;

- Tamamen kendi yetiştirdiği oyuncuları olur.

- Takıma bağlı oyuncu listesi oluşur.

- Bilgi ve donanımından emin oyuncular ile sahaya çıkar.