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Altuğ Çelikbilek Tunus’ta çiftler finali oynadı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’ta düzenlenen Futures turnuvasında çiftler kategorisinde ikinciliği elde etti.

30 Eylül 2018, Pazar 17:07
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’ta düzenlenen Futures turnuvasında çiftler kategorisinde ikinciliği elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ Çelikbilek, Monastır kentindeki 15 bin dolar ödüllü turnuvada mücadele etti.

Teklerde çeyrek finalde elenen 22 yaşındaki Altuğ, çiftlerde Fransız partneri Florent Diep ile final oynadı.

Altuğ ile Diep, şampiyonluk maçında Ivan Liutarevich (Belarus)-Skander Mansouri (Tunus) ikilisine 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Milli tenisçi Altuğ, bu yılki 6. çiftler finalinden 3. kez mağlubiyetle ayrıldı.


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