Altınordu'ya Yusuf Acer'den müjde

Hatayspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer'den müjdeli haber geldi.

01 Mart 2019, Cuma 18:12 Son Güncelleme:
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Altınordu'ya Yusuf Acer'den müjde

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer'den müjdeli haber geldi. Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle son 2 haftada oynanan Gazişaher Gaziantep ve Adana Demirspor (D) maçlarında forma giyemeyen genç savunmacının iyileştiği ve şans verilmesi halinde görev alabileceği öğrenildi.

Yusuf'un yokluğunda defansın solunda Ali Yaşar'ı görevlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta Yusuf'u tekrar ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.

DHA

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