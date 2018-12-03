Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Arsenal, Ajax, Manchester United, Milan, Borussia Dortmund ve Benfica gibi devlerin mücadele ettiği MTU Hallen Cup’ın 16 yıllık tarihinde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Kırmızı-lacivertli ekipten Burak İnce ise MTU Hallen Cup geçmişinde “Gol Kralı” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerini kazanan ilk Türk sporcusu unvanını aldı. 14 gol atan Burak İnce, ödülü Barcelona’dan Coco Ausin ile paylaştı.

Yıldızlar yetiştiren turnuva

Xherdan Shaqiri, Mario Götze, Julian Draxler, Thomas Müller, Loris Karius, David Alaba ve Marco Reus gibi yıldızların yetiştiği turnuva olan MTU Hallen Cup, 16 yıldır Almanya’nın Friedrichshafen kentinde düzenleniyor. Altınordu, 16. MTU Hallen Cup’da 10 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı, 35 gol atıp, 18 gol yedi. Gençler, eleme turunda Ajax’ı 3-1, Chelsea’yı 4-2, final serisinde Dinamo Zagreb’i 3-2, Manchester United’ı 1-0, Milan’ı ise 4-0’la geçti.

Şampiyon Barcelona

Çeyrek finale kadar sadece Schalke 04’e mağlup olan Altınordu, böylelikle son 8 takım arasına girmeyi başaran ilk Türk takımı oldu. Gençler, yarı finale kalma mücadelesinde ise Stuttgart önünde son 5 dakikaya 3-1 önde girmesine rağmen maçı 4-3 kaybederken, 5.'lik-6.'lık mücadelesinde bu kez Dinamo Zagreb’e 3-2 yenildi. Turnuvanın şampiyonu, finalde Bayern Münih’i 2-1’lik skorla geçen Barcelona oldu.

İHA