Altınordu’dan 6 ayda 6 yıldız satışı...

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu, son 6 ayda kendi yetiştirdiği ya da yıldızını parlattığı 6 oyuncuyu Avrupa’ya ve Türkiye’nin önemli kulüplerine gönderdi.

Enis Destan, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Süper Lig lideri Trabzonspor ’a transfer oldu. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızları bünyesinden çıkaran Altınordu, son dönemde yine oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ön libero Oğulcan Ülgün’ü 3.5 milyon TL’ye Konyaspor’a gönderen Kırmızı-Lacivertliler, daha sonra sırasıyla Metehan Mimaroğlu’nu 350 bin Euro’ya Adana Demirspor’a, kaleci Erhan Erentürk’ü 2.7 milyon TL’ye Bursaspor ’a, Burak İnce’yi 1.3 milyon Euro’ya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld’e yolladı. Yiğit Emre Çeltik ise Fortuna Sittard’a transferinden yüzde 50 pay alma koşulu ile transfer oldu.