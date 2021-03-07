Altınordu'da 1989-1993 yılları arasında forma giyen ve 2000'li yıllarda başkanlık görevini üstlenen Şener Öztürk, 5'inci ölüm yıldönümünde unutulmadı. Kırmızı-lacivertli takımda 7 numaralı formayı giyen ve sağ kanatta görev alan, İzmir ekibini 2003'te amatör ligden profesyonel lige çıkarken başkanlık yapan Şener Öztürk için lokma döktürülüp, mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene Öztürk'ün ailesi, eski takım arkadaşları ve eski yöneticiler katıldı. Taraftarlar, "Başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" açıklaması yaptı.