Spor Toto 1. Lig'de Cumartesi günü deplasmanda normal sezonun son maçında Giresunspor'u yenerek ilk kez Play-Off'a adını yazdırmayı hedefleyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımına güvendiğini vurguladı. Sezon içinde inişler çıkışlar yaşadıklarını ancak son haftalarda ivme yakaladıklarını ifade eden Eroğlu, "Oyun anlamında istediğimiz sistemi sahaya yansıtmaya başladık. Oyunumuzun karşılığını skor olarak aldık. Giresunspor maçını da kazanıp rakiplere bakmadan ilk 6'ya kalmak istiyoruz" dedi.

Önceki sezonlarda 2 kez averajla, 1 kez de 1 puanla Play-Off'u kaçırdıklarını hatırlatan teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Form düzeyimiz yüksekken ilk 6'ya kalamadığımız sezonlar yaşadık. Son haftalarda çıkışa geçtiğmiz dönemler oldu, ancak Play-Off biletini alamadık. Bu kez her şey bizim elimizde. Galibiyet bize yetecek. Giresunspor da deneyimli bir ekip. Ancak kazandıktan sonra ilk 6'ya kalacağımızı biliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj. Takımıma çok güveniyorum" diye konuştu.

U14 FİNALİNDE ÖRNEK HAREKET

Altınordu ile Galatasaray arasında Antalya'da oynanan U14 Türkiye Şampiyonası finalinde bitiş düdüğünün ardından yaşanan bir görüntü, futbolseverlerden alkış topladı. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray’da forma giyen Berat Efe Pehlivan’ın, iki topu direkten dönen Altınordulu Furkan Yöntem’i sarılarak teselli etmesi ve iki oyuncunun sahayı birlikte terk etmelerini gösteren video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altınordu sosyal medya hesabından, "Altınordulu kardeşini teselli eden Galatasaraylı bu genç adama iyi bakın lütfen. O ve onun gibiler, çok değil 3-5 sonra bu toprakların geleceği olacak. Ne kadar gurur duysak az" mesajı yayınlandı.

DHA