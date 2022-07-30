İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimin bir süredir yeniden anlaşmak için görüşme halinde olduğu Hüsamettin Yener yuvadan uçuyor. İzmir ekibiyle maddi konularda uzlaşamayan tecrübeli santrforun Süper Lig 'in yeni kulüplerinden Ümraniyespor'la flörtte olduğu öğrenildi. İsmi daha önce İstanbulspor'la anılan golcü futbolcuya 2'nci Lig'e düşen Kocaelispor'un da cazip bir teklif sunduğu bildirildi. Hüsamettin'in kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği ancak Kocaelispor'un teklifini de değerlendirdiği ifade edildi. Hüsamettin'den ümidi kesen Altınordu yeni forvet arayışlarına başladı.



