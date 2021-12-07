Altınordu'da gündem transfere yöneldi
Spor Toto 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay geçirecek Altınordu'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Spor Toto 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay geçirecek Altınordu'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Kalesinde 29 gol gören kırmızı-lacivertlilerin transferde önceliği savunma hattına vereceği öğrenildi. Transfer arayışlarına başlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulübün yapısına uyacak isimleri belirleyip yönetime sunacağı ifade edildi.
Geçen sezon Play-Off finali oynayan, bu sezon ise ilk yarıda korkulu rüya gören Altınordu'nun ikinci devrede düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmak için en az 4 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Yabancı futbolcu oynatmadan, genç ağırlıkla kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertlilerden Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, devre arasında takımdan ayrılıp Avrupa macerasına başlayacak. Kadro dışı kalan Enis Destan'ın da satılması gündemde.