Altınordu şampiyon gibi sevindi

Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor 'un rakiplerine yenilerek küme düşmesiyle ligde kalmayı garantileyen kırmızı-lacivertliler, bitiş düdüğüyle birlikte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Lige tutunmayı birbirlerine sarılarak kutlayan Altınordulu futbolcular ve teknik heyet, verdikleri kurtuluş savaşını kazanarak derin bir nefes aldı. Sezonun ikinci yarısına üst üste 7 mağlubiyet alarak başlayan Altınordu, son 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak kümede kalmayı başardı.

EROĞLU: "OYUNCULARIMLA KENETLENDİK"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen yıl Play-Off finali oynadıktan sonra bu sezonun kendileri için daha anlamlı hale geldiğini belirterek, "Sezona iyi başlayamadık. 7 maçlık mağlubiyet serisi oldu. Bu serilerden sonra, 'Altınordu ligi çeviremez' yorumları yapıldı. Her yıl seriler yakalıyorduk bu sezon da yakalayacağımızı hep söylemiştim. Bu kimseye inandırıcı gelmiyordu ama oyuncularımla beraber kenetlendik. Menemen maçı ile başlayan ateşimiz şu ana kadar geldi" dedi.

Sezonun ikinci yarısında Süper Lig 'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor ve Ankaragücü'nü yendiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Çok kolay bir sezon geçmedi. Balıkesirspor maçının da zor geçeceğini biliyorduk. Geriye de düşsek oyundan kopmadık. İki tane penaltı kaçırsak da maçı kazanmayı bildik. Sezon başında birçok oyuncumuzun ayrıldığı, yeniden kurguladığımız ve Türk oyuncuları ile oluşturduğumuz kadro ile ligde kalmayı başardık. Zorlu bir sezonu çok güzel tamamladık" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)