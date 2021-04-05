Altınordu, müthiş bir seri yakaladı

Son olarak ikinci yarının ilk maçında Menemenspor'a 4-2 yenilen kırmızı-lacivertliler ardından 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak direkt ilk 2 yarışına ortak oldu. İzmir ekibi bitime 6 maç kala ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'la arasındaki 2 puanlık farkı korurken, lider GZT Giresunspor'la puan farkını 5'e indirdi. Altınordu, bu periyotta Buraspor, Beypiliç Boluspor, Ankaraspor, Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor ve Eskişehirspor'u yenerken, Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'la berabere kaldı.

Son 7 yıldır yer aldığı ligde ilk kez Süper Lig yarışında bu kadar iddialı konumda olan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 6 maçta ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Sezon sonunda ilk 6 sıranın içinde yer almayı hedeflediklerini belirten Eroğlu, "Eskişehirspor karşısında golleri erken bulmamız maçı kopardı. İkinci yarı değişikliklerden sonra oyunda bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen karşılaşmayı kazandık, mutluyuz" diye konuştu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)