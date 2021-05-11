Altınordu kupa istiyor

Ligde daha önce 4 kez Play-Off’u son anda ıskalayan, bu kez ilk hedefi tutturan Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Yıllardan beri kenarından döndüğümüz averajla kaybettiğimiz Play-Off’lar vardı. Bu sezon Play-Off’a ligin hak eden 4 takımı kaldı. Bundan sonra Play-Off’un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi Play-Off’a kalarak gösterdik. Birinci bölüm bitti, ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz” diye konuştu.



