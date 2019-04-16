Altınordu ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Altınordu, bu sezon ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı. Milli maç arası öncesi 45 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi art arda Osmanlıspor, Birevim Elazığspor ve Ümraniyespor'a mağlup olarak Play-Off hattının 4 puan gerisine 8'inci sıraya düştü. 2014-15'te 2 kez, 2016-17'de 1 kez 3 maç üst üste sahadan eli boş ayrılan kırmızı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor da kaybetmeleri halinde 1'inci Lig'e yükseldiği 2014'ten bu yana ilk defa 4 maçlık mağlubiyet serisi yaşayacak. Stoper Hasan'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düştüğü Altınordu'da kasığındaki ağrılar nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan forvet Serdar'ın durumu hafta içinde netleşecek.

Ümraniyespor karşısında ilk yarıda son haftalardaki en iyi oyunu sergilediklerini ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İsteğimiz, coşkumuz iyiydi. Çok pozisyon ürettik, belki 4-5 gol atabilirdik. Son vuruşları yapamadık. İkinci yarıda tempomuzu artırıp gol bularak rakibin dengesini bozmak istedik. Golü bulduktan sonra geriye yaslandık. Pozisyonları atlatamadık ve yediğimiz golle skor 1-1'e geldi. Reaksiyon gösterip fırsat yakaladık, atsak oyun lehimize dönecekti. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra tekrar mağlup duruma düştük. Kritik bir maçtı. İlk 6'nın en önemli adayıyken Play-Off'tan uzaklaştık. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.