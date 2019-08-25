Altınordu - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-2

TFF Birinci Lig'de 2'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek puanla tanışamadı. Konuk ekip ise 6 puana ulaşarak 2'de 2 yaptı. Karagümrük'ün gollerini 33'üncü dakikada Alparslan, 57'nci dakikada Ramazan atarken, Altınordu'nun golü 80'inci dakikada Kemal'den geldi.

İki takım futbolcuları sahaya eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un anısına siyah pankartla çıktı. Oyuncular maçın başında bir dakikalık sessizlik eylemi gerçekleştirdi. Karagümrüklü taraftarlar, "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde tempo tutarken, Altınordu seyircisi de rakip taraftarı alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan Erkan vurdu, top kaleci Erhan'da kaldı.

5'inci dakikada Altınordulu Ersel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Anıl'ın vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.

33'üncü dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Alparslan'ın müthiş şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada Egehan'ın vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plaseyi yaptı. Kaleci Aykut yakın mesafeden topu çıkarmayı başardı.

57'nci dakikada sağ kanatta bomboş pozisyonda topla buluşan Karagümrüklü Ramazan, ceza sahasına girip plase bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

80'inci dakikada Karagümrük ceza sahasında oluşan karambolde altı pasta topa son dokunan Kemal oldu: 1-2. Müsabaka Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Emrah Ünal (xx), Hakan Karabalcık (xx)

ALTINORDU: Erhan (x) - Kerim (xx), Sinan (x), Ravil (xx), Kahraman (x), Oğulcan (xx), Egehan (xx) (Dk. 63 Kemal xx), Atakan (x) (Dk. 75 Engin x), Muhammed (x), Anıl (x), Ersel (x) (Dk. 46 Berkay x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (xxx) - Ramazan (xxx), Dobrovoljc (xxx), Barış (xx), Alparslan (xxx), Arif (xx), Barış (xx) (Dk. 90 Abdülhamit), Sabo (xx), Erkan (xx) (Dk. 88 Erdem), Darri (x) (Dk. 53 Turgut Doğan x), Emeghara (xxx)

GOLLER: Dk. 80 Kemal (Altınordu) - Dk. 33 Alparslan, Dk. 57 Ramazan (Karagümrük)

SARI KARTLAR: Anıl, Oğulcan (Altınordu) - Darri, Barış, Turgut Doğan, Aykut (Karagümrük)