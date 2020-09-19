Süper Lig deneyimine sahip 26 yaşındaki sağ bek Emre Nefiz, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu Emre Nefiz, FSV Frankfurt, Gaziantepspor, Alanyaspor, Giresunspor ve son olarak Adana Demirspor formalarını giydi. Emre, Altınordu’nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün’den sonraki 5’inci dış transferi oldu.

U19 kategorisinde 9 kez milli olan deneyimli oyuncu, Süper Lig’de 56, 1. Lig’de 28, kupada ise 23 maça çıktı. Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini ifade eden Emre, “Burası gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi takım oluşturduğu, hedefleri ve projeleri olan bir yer. Altınordu’da hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım” dedi.

DHA