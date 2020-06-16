TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçını kazanarak bu sezon dış sahada ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan önceki son deplasman sınavında İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir galibiyet daha alarak deplasman karnesini düzeltmeye çalışacak.

Deplasmanda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 7 puanla dış sahada en az puan toplayan ikinci takım olan kırmızı-lacivertliler, Bolu'dan zaferle dönerek ligin son bölümüne rahatlamış bir şekilde girmeyi hedefliyor.

DHA