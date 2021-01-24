Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İzmir derbisini Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kırmızı-lacivertlilerde sol üst adalesinden sakatlanan sol kanat Metehan'ın yanı sıra tedavisi süren stoper Yiğithan forma giyemeyecek. Hasta olan Sinan'ın durumu belirsiz, sakatlıktan çıkan sol bek Ufuk'un ise oynamasının zor olduğu belirtildi. Altınordu'nun devre arasında Bursaspor 'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Recep Aydın, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun şans vermesi halinde ilk kez görev alacak.

Menemenspor'un başında ikinci maçına çıkacak teknik direktör Ümit Karan, galibiyetle tanışmaya çalışacak. Ara transfer döneminde Simon Zenke, Mamadou Traore, Berkay Samancı gibi isimlerle kadrosunu takviye eden sarı-lacivertliler, 7 maçlık galibiyet özlemini dindirmeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Menemen'de oynanan randevuyu Altınordu, Burak ve Metehan'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Altınordu'nun 28, Menemenspor'un 16 puanı bulunuyor.

DHA