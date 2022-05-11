Altınordu, Balıkesirspor maçının biletlerini 1 TL olarak belirledi

Spor Toto 1. Lig’in 37. hafta maçında Altınordu, Balıkesirspor’u ağırlayacak. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Ligde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Altınordu, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Balıkesirspor’u mağlup ederek ligin son haftası öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Kırmızı-lacivertli kulüp, kritik karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarında da sembolik bir ücret açıkladı.

Kadın ve çocuk taraftarların ücretsiz izleyebileceği karşılaşmada numaralı tribün fiyatı 1 TL olarak satışa sunuldu. Mücadeleyi VIP Tribünden izlemek isteyen taraftarlar ise 100 TL ödeyerek maçı seyredebilecek.

İHA