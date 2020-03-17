Altınordu-Balıkesirspor maçında skoru penaltılar belirledi

Son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve 1 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayan Balıkesirspor, Altınordu deplasmanında da kötü seriye son veremedi. Kırmızı- Beyazlılar, 30. dakikada Antonio Mrsic’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı.

Geriye düştükten hemen sonra oyuna ağırlığını koyan Altınordu ise aradığı golü geç buldu. İzmir ekibi neredeyse baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 80. dakikada Okan Derici’nin penaltıdan attığı golle 1-1 tamamlamanın üzüntüsünü yaşadı.

Bu sonuçla Balıkesir, Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı 5. deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Balkes puanını 35’e yükseltip, Play-Off umutlarını diri tuttu. Altınordu da puanını 31’e çıkarttı.