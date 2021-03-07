Altınordu, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

Spor Toto 1'inci Lig'de iki kez öne geçtiği Bandırmaspor deplasmanında penaltıdan yediği 2 golle 1 puana razı olan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında skoru koruyamayarak ilk 2 için umutlarını azalttı. Play-Off hattındaki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler, namağlup serisini 7 haftaya çıkararak teselli buldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bundan sonraki haftalarda Bandırma'da kaybettikleri 2 puanı telafi etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Rakip oyuncu Orhan Ovacıklı'nın bir pozisyonda kendisini yere bırakmasının devamında atağa kalkıp 1-0 öne geçtiklerini ve bunun ardından oyunun gerildiğini ifade eden teknik patron Eroğlu, "Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. O da yalandan yere atarsa kendini oyun durmasın. Golümüz çok netti. Maç yüksek tempo ve agresiflikte geçti. Pas tercihleri ve skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Maçta 4-1'i bulma şansımız vardı" yorumu yaptı. (DHA)