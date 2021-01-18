Altın madalyalı yelkenci Sofia Bekatorou: Cinsel saldırıya uğradım

ABD’de “Sessiz kalma cinsel tacizi açıkla” eylemi, Yunanistan’da da sarsıcı bir haberle gündeme geldi. Yunanistan’ın en ünlü sporcularından olan, olimpiyat altın madalyası sahibi yelkenci Sofia Bekatorou’nun, 1998 yılında Yunan Yelken Federasyonu’nda (HSF) görev yapan üst düzey bir yöneticinin cinsel saldırısına uğradığını açıklaması, ülkede geniş çaplı tepkiye neden oldu. Bekatorou cinsel saldırı iddiasını, geçen hafta Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından sporda çocukların korunmasıyla ilgili düzenlenen çevrimiçi bir etkinlikte gündeme getirdi. Genç sporcuların konuşmaktan çekinmemeleri umuduyla travmatik deneyimi hakkında konuşmak istediğini belirten Bekatorou, adını gizlediği üst düzey yetkilinin otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Soruşturma açılıyor

Şimdi 43 yaşında olan, yelkende 2004 Atina Olimpiyatları’nda altın madalya, dört yıl sonra ise Pekin Oyunları’nda bronz madalya kazanan sporcu, cinsel saldırının 1998’de iki yıl sonra düzenlenecek Sidney Olimpiyatları’na hazırlık sırasında gerçekleştiğini belirtti. Sofia Bekatorou, erkek yöneticinin Sidney Olimpiyatları’nı konuşmak için kendisini davet ettiği otel odasında cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Sporcu, direnmesine rağmen cinsel saldırının gerçekleştiğini dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Yunan Yelken Federasyonu (HSF), suçlamanın yöneltildiği kişinin federasyon başkan yardımcısı Aristides Adamopoulos olduğunu ve onun istifasını istediklerini bildirdi. HSF yönetim kurulu üyesi Yiannis Papapiditriou ise Bekatorou’ya destek olmak için istifa etti. Savcılık soruşturma açmaya hazırlanırken, istifa eden Adamopolous yargı sürecini beklediğini söyledi ama suçlamaya cevap vermedi.

Başbakandan sporcuya destek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Facebook’ta yaptığı açıklamada, Sofia Bekatorou’nun konuşma cesaretini takdir ederek, “Milli sporcumuz Sofia cesurca hareket etti. Korku ve sessizlik zincirini kırarak suçluluk damgasının kurbandan faile geçmesinin yolunu gösterdi” dedi. Yunan basını da Atina savcısının bu hafta soruşturma emri vereceğini yazdı.