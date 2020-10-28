Altekma - Halkbank maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 12’nci hafta mücadelesinde Altekma evinde zirve yarışı veren Halbank’ı tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 19-25, 25-23, 20-25, 25-21 ve 15-11’lik skorlarla sona erdi.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
ALTEKMA: Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Ahmet (xxx), Buculjevic (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xxx), Hamit Yüksel (xx), Berkant (xx)
HALKBANK: Berger (xxx), Faik Samet (xx), Hernandez (xxxx), Efe (xxx), Oğuzhan (xx), Walsh (xx), Volkan (xx), Aslan (x), Caner (xx), Gökhan (x), Ediz Kaan (x)
SETLER: 19-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-11
SÜRE: 140 dakika (28, 33, 27, 33, 19)