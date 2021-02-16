Altekma - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

İzmir ekibi yalnız 53 dakika süren mücadelenin setlerini 25-10, 25-14 ve 25-9 önde kapattı. Bu skorla 28 maçta galibiyet sayısını 13'e, puanını 40'a çıkaran Altekma, 29'uncu hafta sınavında pazar günü İzmir derbisinde Arkasspor'un rakibi olacak.
SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
ALTEKMA: Yunus Emre (xxx), Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Emir (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xxx), Hüseyin (xxx), Berkant (xx), Cansın (xx), Kaan (xx), Muhammet (xx)
ARHAVİ VOLEYBOL: Hüseyin Baykal (x), Fahri (x), Anıl (xx), Bilal (x), Oğuzhan (xx), Seymen (x) , Cengiz Tuna (x), Baran (x)
SETLER: 25-10, 25-14, 25-9
SÜRE: 53 Dakika (16, 21, 16)
DHA