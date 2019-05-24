Cimnastikte elde ettiği madalyalarla milli takıma seçilen otizmli 17 yaşındaki sporcu, annesi Süreyya İmer'in desteğiyle başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Altay Spor Kulübü’nün desteğiyle hedeflerinin Japonya’da ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu söyleyen anne Süreyya İmer, "Engelli ailelerine sesleniyorum, hayal etmek başarmanın yarısıdır. Biz hayal ettik ve başardık, onlar da başarabilir" dedi.

​Süreyya İmer şöyle devam etti: "Kızıma 2 yaşında zihinsel engel ve otizm tanısı konuldu. Filiznur, 6.5 yaşında jimnastiğe başladığında koşmakta bile zorlanan bir çocuktu. Spor ile doktorları bile hayrete düşüren bir gelişim kaydetti. Spordaki başarısı eğitim hayatını da olumlu etkiledi. Altay Spor Kulübü’nün engelli gençlerimiz için gerçekleştirdiği etkinliklere katılmamız yeni bir başlangıcı beraberinde getirdi. Altay’ın ilgi ve desteğiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Altay formasıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.