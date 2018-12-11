Kadrosunda Paixao'nun yanı sıra Pedro, Ivanov, Aganovic, Kappel ve Daf'ı bulunduran siyah-beyazlılarda yabancılar istenen patlamayı yapamadı. Portekizli Paixao 34 yaşında olmasına rağmen geride kalan 15 maçın tamamında sahaya 11'de çıktı. Toplam 1312 dakika süre alan deneyimli futbolcu 11 gol atarak ligin en skorer ismi oldu. Sezon başında Denizlispor'dan gelen Kappel ise ligde 13 maça çıktı. Hollandalı futbolcu 939 dakika süre alırken, yalnızca 3 kez fileleri sarstı, tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı.

Altay'ın diğer Portekizlisi Pedro da sezona iyi başlamasına rağmen sonraki haftalarda düşüş yaşadı. Kanatlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu 13 lig maçının 10'un sahaya 11'de çıkıp 1 kez ağları sarstı. Altınordu karşılaşmasında hiç süre almayan Pedro, Eskişehirspor müsabakasında ise 77 dakika oyunda kaldı. İzmir ekibinin Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic de beklenen performansın uzağındaydı. Sadece 1 gol atabilen 31 yaşındaki futbolcu son 5 maçta hiç 90 dakika sahada kalamadı. Altay'ın diğer yabancıları Ivanov ve Daf ise adeta yokları oynadı. Bulgar stoper Ivanov 7, Senefalli orta saha Daf ise 3 lig karşılaşmasında forma giydi.