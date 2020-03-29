Altay’ın kralı Marco Paixao: Türkiye en güvenli yer

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın golcüsü Marco Paixao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye’nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Paixao, yaptığı açıklamada, Türk halkının bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru davranışı sergilediğini aktardı ve ekledi:

“Türkiye’de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Halkın, maskedezenfektan kullanımı gibi tedbirlerini görmek beni de rahatlatıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Türk medyası yurt dışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri en doğru şekilde halka yansıtıyor. Yaşananlar futbolcular, kulüp yönetimleri, federasyonlar ve camialar için zor.”