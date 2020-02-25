Sezon başında anlaştığı Bursa ekibinden 15'inci haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Adanaspor karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa'da 2'de 2 yapmak için taktik savaşı verecek.

Altay, ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Bursaspor'u bir kez daha dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligde 34 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 39 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Son 3 deplasman maçında 2 yenilgi, 1 beraber alan siyah-beyazlılarda cezalı Erhan'ın yokluğunda sağ bekte Mustafa Murat ya da Abdülkerim'in görev alması bekleniyor. Bursa'da Altay taraftarına 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.

DHA