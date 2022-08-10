Süper Lig 'den düşen siyah-beyazlı kulüpte ağır borç yükü, transfer yasağı ve tüm oyuncuların serbest kalması nedeniyle büyük sorunlar arasında süprriz şekilde göreve başlayan Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, genç sol bek Kazımcan'ın satışının ardından iç transferde 8 futbolcu ile yeniden anlaşarak önemli hamleler gerçekleştirdi. Ozan, Özgür, İbrahim, Tolga, Ceyhun, Deniz, Zeki ve Paixao ile sözleşme yenileyen İzmir temsilcisi, İranlı sol bek Naderi'yi de büyük ölçüde ikna etti. Naderi'nin imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Göreve geldikleri ilk günlerde oyuncularla fazla vakit geçiremediklerini söyleyen Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Geçmiş dönemde mağduriyet yaşamış oyuncular ilk etapta kulüpten ayrıldı. Onları tekrar bu davaya inandırmak kolay olmadı. Erken hareket edip başka takımlara gidenlerin pişman olduklarını duyuyoruz. Tesise gittiğimde herkesin mutlu olduğunu görüyorum. Tecrübeliler ve gençlerin ağabey-kardeş ilişkisi, iletişimi çok güzel. Bu havanın oluşması, aile ortamını yakalamak önemli. Bu sene kaderimizi tayin edecek şeylerden biri aile ortamı yakalayabilmek. Çok şükür yakaladık" diye konuştu.

Takımın geç bir araya gelmesinden kaynaklı zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Dündar, milli araya minimum kayıpla girmek istediklerini anlattı.

"HEDEF LİGDE KALICI OLMAK"

Oyuncuların birbirini tanımasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Başkan Dündar, "Diğer takımları da görmek icap ediyor. Zor bir lig. Kıyasıya mücadele olacak, 4 takımın küme düşeceği bir sezon oynayacağız. Amacımız ligde kalıcı olabilmek. Çalışmalarımız bu yönde. Bunu başaracağımıza inanıyorum" mesajı verdi. Ayhan Dündar, futbol şansının yanlarında olması halinde ilerleyen süreçte farklı hedefler konuşabileceklerini ifade ederek, "Futbol bu, ne olacağını kestirmek şimdiden zor. Biz temkinliyiz, önce ayağımız yere basacak. Futbol şansı yanımızda olursa farklı şeyler konuşabiliriz" dedi.

"GENÇLER SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

Bu sezon altyapıdan yetişen 8-10 futbolcunun profesyonel sözleşme imzalayacağını belirten Altay Başkanı Ayhan Dündar, "İlk olarak 15 yaşındaki en genç oyuncumuz Enes Öğrüce imza attı. Enes milli bir futbolcu, kendisinden beklentimiz büyük. Kadromuzdaki şişkinlik nedeniyle bazı genç oyuncularımız da tecrübe kazanmaları için başka kulüplere kiralık gidecek" diye konuştu. Öte yandan geçen sezon ortasında Ağrı 1970 Spor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan stoper Kuban Altunbudak'ı doğu temsilcisi kadrosunda tutma kararı aldı.

DHA