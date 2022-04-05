Süper Lig 'in 31. haftasında cumartesi günü oynanan Altay-Antalyaspor maçında skandal bir olay yaşandı... Akdeniz ekibinin 2-1 kazandığı mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapan Alper Çetin'in klasmanlarda yer almaması dikkat çekti.

Alper Çetin bu sezon TFF 1.Lig'de 7, 3.Lig'de 1 maç yönetti.

Süper Lig'de görev yapma yetkisi olmayan Çetin'in, Altay-Antalyaspor maçında AVAR koltuğunda oturması sonrasında İzmir temsilcisinin harekete geçtiği iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre; düşme hattında yer alan Siyah-Beyazlılar kaybettiği maçta klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle TFF'ye söz konusu karşılaşmanın tekrar edilmesi için başvuru yapacak.