Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Tuzlaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ bek Tolga'nın yokluğunda savunmanın sağında Cebrail görev alacak.

Ara transfer döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Cebrail, iki haftalık aradan sonra yeniden 11'e dönecek. İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Adana Demirspor (D) ve Altınordu maçlarında ilk 11'de şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, son 2 haftadaki Giresunspor (D) ve Tuzlaspor randevularında yedek soyunmuştu. İzmir ekibinde Berkay, Erhan, Thiam, Mehmet Erdem ve Lokman sarı kart sınırında yer alıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)