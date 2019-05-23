Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay'da sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi sona ermek üzere. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Oğuz Han konusunda yönetim ve teknik heyet kararsız kaldı. İzmir ekibinde yarım devrede 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu gol atma başarısı gösteremedi. Türkiye'de Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor formalarını da terleten Oğuz Han konusunda son karar gelecek hafta sportif direktör Özden Töraydın ve teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yapılacak görüşmede verilecek. Kariyerinde Süper Lig'de 16 maçta 1 gol atan Oğuz Han, 1'inci Lig'de çıktığı 93 müsabakada 11 kez rakip fileleri sarstı.

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