Spor Toto Süper Lig 'in yeni takımlarından biri olan Altay'da gözler teknik direktör Mustafa Denizli'nin geleceğine çevrildi. Deneyimli teknik adam, göreve devam edecek mi?

Mustafa Denizli yönetimden garantiler istiyor

İzmir temsilcisi Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği yaşanıyor. Yeni sezon için Altay yönetimi ile henüz anlaşma sağlayamayan deneyimli teknik direktör, kulübün 170 Milyon Lira borcunun bulunması ve buna bağlı olarak Süper Lig'de tutunabilecek bir kadro oluşturmakta zorlanacak olması nedeniyle yönetimden bazı garantiler istiyor.

Göreve devam edecek mi?

Kulübe yakın çevreler sezon içinde göreve gelen ve deneyimiyle takımın başarısında büyük rol oynayan Denizli'nin göreve devam etme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.

Altay Başkanı Ekmekçioğlu transfer politikaları için ne demişti?

Altay’da gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile yola devam mesajı vermişti. Deneyimli teknik adam ile aralarında sorun olmadığını anlatan Ekmekçioğlu transfer konusunda ise Mustafa Denizli'nin fikirlerini çok önemsediklerini söyledi.

Altay efsanesi Mustafa Denizli

Altay'da müthiş sol ayağıyla bilinen ve kornerlerden attığı gollerle tanınan Mustafa Denizli, İzmir ekibiyle iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Altay'ın 18 yıllık hasretini bitirdi

Mustafa Denizli, 1914'te kurulan ve futbolmuzun en köklü kulüplerinden olan Altay'ı yeniden Süper Lig'e kolları sıvadı. Play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek efsane olduğu takımın 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e dönmesini sağladı.

Kaynak: Ajansspor