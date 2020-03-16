TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Altay'da maçın son bölümünde sakatlanan Kerim Avcı'dan kötü haber geldi. Gurbetçi orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında sağ diz dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kerim'in iyileşme sürecinin 3-4 haftayı bulacağı öğrenildi

Devre arasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kiralık olarak transfer olduğu İzmir temsilcisinde siyah-beyazlı formayla ilk golünü Fatih Karagümrük filelerine bırakan Kerim Avcı, bitime 6 hafta kala Play-Off mücadelesi veren takımına bu önemli periyotta katkı sağlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kerim'in son haftalarda takıma dönmesi bekleniyor.

DHA