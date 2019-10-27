Altay’a Menemenspor şoku!

TFF 1.Lig’de günün sürprizini Menemenspor yaptı. İki İzmir ekibinin maçında ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda zirve hesapları yapan Altay yüklenirken, golü konuk takım buldu. 65’te Alberk’in ortasında araya giren Ercan kafayla Menemen’i öne geçirdi: 0-1.
90’da Altay’ın forveti Leandrinho direğe takılıp, beraberlik fırsatını harcadı. Tabelayi 90+5’te Tayfun yazdı. Menemenspor’un yakaladığı kontratakta Hüseyin’in pasında günün başarılı ismi sonucu belirledi: 0-2. Altay 15 puanda kalırken, Menemen puanını 11’e yükseltti.