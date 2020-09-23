Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan 2021 yılına kadar transfer edilen Doğa'nın alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı belirtildi. Sözleşmesi henüz feshedilmeyen tecrübeli savunmacının ödeme yapılmaması halinde önümüzdeki hafta tek taraflı fesih hakkı kazanıp serbest kalacağı öğrenildi.

Henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan Doğa'nın antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü bildirildi. İzmir ekibinde geçen sezonun ikinci yarısında 7 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçta ilk 11'de şans bulurken, toplam 369 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı ekiple Afyonkarahisar'da yapılan ilk etap kampına katılan Doğa, ikinci etapta kadrodan elenmişti. Deneyimli defans oyuncusu ile 1'inci Lig'den bazı kulüplerin ilgilendiği kaydedildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)