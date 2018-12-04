Ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını üzen Altay, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alıyor. Siyah-beyazlılar 5. Eleme Turu ilk maçında yarın Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

Altay - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Cem Satman ile Samet Çavuş yapacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Zorlu maç öncesinde İzmir ekibinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlık yaşayan Paixao’nun riske edilmesi beklenmiyor.

Organizasyona 3. Eleme Turu'ndan katılan Altay sırasıyla Kırşehir Belediyespor ve Kastamonu 1966’yı eleyerek 5. Eleme Turu'na yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Kayseri’de oynanacak.

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kayserispor ise deplasmanda Altay'ı yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları tam bilet ve misafir tribünü 10, kadın ve öğrenci bileti ise 5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Özden Töraydın en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Altay çıktığı her kulvarda iddialıdır. Kayserispor'a karşı elimizden geleni yapacağız" dedi.

Altay yönetimi, Altınordu derbisinde kadroya alınmayan genç orta saha oyuncusu Atakan Çankaya hakkında açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, milli oyuncumuz Atakan Çankaya'nın kadro dışı bırakıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Atakan, Altınordu AŞ maçı öncesi antrenmanda yaşanan tatsız bir olay dolayısıyla maç kadrosuna alınmamış olup, genç oyuncumuz A takımımızla çalışmalarına başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Atakan'ın idmanda yardımcı antrenörlerle tartıştığı ve bu yüzden kafilede yer almadığı öğrenildi.



