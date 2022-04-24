Altay - Fenerbahçe kadın futbol maçı sonucu 0-11
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay’a konuk oldu. Baştan sona üstün oynadığı maçı 11-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 49’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Atatürk 1 No’lu Yan Sahasında oynanan maçta Feenrbahçe'nin gollerini; 11., 23., 31., 53. dakikalarda Kennya Cordner, 14. dakikada Nisa (K.K), 33. dakikada Zenatha Coleman, 39. dakikada Erin Yenney, 45+2. ve 87. dakikada Mariana Jaleca, 58. ile 65. dakikada Shameeka Fishley kaydetti.
Fenerbahçe , 20. hafta maçında Kireçburnu’nu konuk edecek. 30 Nisan Cumartesi günü Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu’nda oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak.