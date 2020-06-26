TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Altay, yarın deplasmanda ligin dibine demir atan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür forma giyemeyecek, cezası biten forvet Yaser ise kadroda yer alacak. Akhisar maçında sakatlanan sağ bek Erhan'ın da görev yapabileceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, kazanarak ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde 46 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki Altay, aldığı cezalar nedeniyle 15 puanı silinen ve 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'u yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Son 6 dış saha maçından 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan İzmir ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettiği 22 Aralık 2019'dan bu yana gurbette kazanamadı. Ligin ikinci yarısında deplasmanda zafer elde edemeyen siyah-beyazlılar, Eskişehir'de kazanarak 189 gün sonra evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor.