1. Lig’de zirve mücadelesi veren iki takımdan Altay, 29’uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Altay’ın gollerini 8’inci ve 74’üncü dakikada Paixao, 22’nci dakikada Kappel atarken, Akhisarspor’un golü 43’üncü dakikada Hadzic’den geldi. İç sahada üst üste 6’ncı zaferini elde eden Altay bu sonuçla 46 puana ulaşarak maç fazlası ve averajla 3’üncü sıraya yükseldi. Beş haftalık yenilmezlik serisi sona eren Akhisarspor ise 45 puanda kalarak 6’ncı sıraya geriledi.

Yılmaz Vural gözetim altında

Teknik heyet, personel ve futbolcularına arasında yer aldığı 12 kişide koronavirüs vakası yaşayan ve Burhan Eşer, Vrsajevic, Ergin Keleş gibi önemli oyuncularından yoksun kalan Akigolar yarışta önemli bir yara aldı. Testi pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, bu yüzden takımının başında yer alamadı. Akhisarspor’da oyunculara hafta içerisinde yapılacak olan testin ardından durumları belli olacak.