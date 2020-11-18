Altay ara vermeden devam edecek

Kamp sonrası takıma izin vermeyen teknik direktör Yücel İldiz'in öğrencilerinden lige odaklanmalarını istediği ifade edildi. Zorlu bir maç periyoduna gireceklerini ve takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, pazartesi günü dış sahada oynayacakları Menemenspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Altay'da futbolcuların iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)