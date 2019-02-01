Altay Ankaragücü ile anlaştı ama Furkan Deniz takımda kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimle sağ kanat oyuncusu Furkan Deniz arasında ipler gerildi. Siyah-beyazlı kulüp dün ara transfer döneminin son gününde Ankaragücü ile transfer konusunda prensip anlaşmasına varırken, sözleşme imzalamak için Ankara'ya gitmesi gereken Furkan yuvada kalmayı tercih etti. Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuya yönetim kontratını uzatma teklifinde bulunacak. Furkan'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde kadro dışı bırakılması gündeme gelecek. Altay'ın 3. Lig ve 2. Lig'deki şampiyonluklarında önemli pay sahili olan 23 yaşındaki futbolcu son 2 haftada kadroda yer bulamadı.

ATAKAN'DAN PAY ALINMAYACAK

Altay, kulüpten alacağı 150 bin TL'yi silip 1 milyon TL bonservis ücreti getirerek Osmanlıspor'a transfer olan ön libero Atakan Çankaya'nın başka bir kulübe transferinden pay alamayacak. Siyah-beyazlıların, Atakan'ın başka bir kulübe transferinden yüzde 25 pay alma talebini Osmanlıspor kabul etmedi. Başkent ekibinin, "Bu şekilde transfer gerçekleşmez" resti üzerine İzmir temsilcisi Atakan'dan sadece bonservis ücreti almayı kabul etti.

KANAT İÇİN ALTERNATİF ALDILAR

İzmir ekibi dün kanat oyuncusu konusunda iki isimle anlaşma yaklaştı, ancak kulüpleri futbolcuları bırakmayınca Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la el sıkıştı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'dan sağ kanat Hasan Ayaroğlu ve Demir Grup Sivasspor'dan sol kanat Erdoğan Yeşilyurt'la anlaşmaya yaklaştığı ancak transferlerin gerçekleşmediği belirtildi. İzmir temsilcisi daha sonra alternatif isimler arasında yer alan Afyonsporlu Sinan'ı kadrosuna kattı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Altay ara transfer döneminde 8 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 6 takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda Egemen, Ivanovic, Metin, Daf, Tevfik, Pedro, Aganovic ve Atakan'la yollar ayrılırken, kadroya Putsila, Tatos, Merter, Oğuz Han, Tavares ve Sinan takviye edildi. Altay'da hafta içinde anlaşma sağlanan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, pazartesi günü İstanbulspor karşısında takımın başındaki ilk maçına çıkacak.