Alt ligler oynanmayacak

Süper Lig ve 1. Lig alınan tüm önlemlerle başlarken gözler alt liglerdeydi. TFF, 25 Haziran’da yaptığı toplantıda ligin kalan kısmı için 18 Temmuz’da başlama kararı almıştı. Ancak kulüpler fiziki şartların uygunsuzluğu ve vaka artışlarını göz önüne alarak isyan etmiş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ligi oynamak istemediklerini açıklamıştı. Federasyondan kararın gözden geçirilmesi talep edildi. TFF de bu konuda dün bir toplantı gerçekleştirdi ve kulüplerin çoğunluğunun istediği gibi ligin oynatılmaması yönünde karar alındı.

Play-Off değerlendiriliyor

Şimdi ise gözler düşecek takımlar ve Play-Off’a katılacak ekiplerin nasıl belirleneceğine çevrildi. Normal şartlarda alt liglerde 2 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Of oynamaya hak kazanıyordu. Bazı gruplarda puanların birbirine yakın olması federasyonun elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle yapılacak olan detaylı toplantının ardından karar açıklanacak. Play-Off ve düşen takımların durumu bu şekilde belli olacak.

‘İtiraz olmayacak’

Kulüpler Birliği bu konuda TFF’ye, “Ligin kalan kısmını oynamayalım, geri kalan konularla ilgili tüm kararları siz alın, kesinlikle itirazımız olmayacak” mesajını verdi. TFF, BAL Ligi dahil olmak üzere tüm amatör ligleri de oynatmayacak. Çıkacak takımların belirlenmesi için de çalışmalar devam ediyor. Birkaç güne kadar bu konu resmi açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.