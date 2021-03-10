Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı, Kosova’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Slalom Yarışları’nda 1 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışların büyük slalom 14 yaş altı kategorisinde kızlarda Ayla Sarafin Onal Lang altın, erkeklerde Roy Kalomiti gümüş madalya kazanırken, slalom kızlar 14 yaş altında Alya Çetintaş, 16 yaş altında Serra Kur Kartal ve erkekler 14 yaş altında Roy Kalomiti gümüş madalyanın sahibi oldu.