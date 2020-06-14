Darmstadt 98'deki gururumuz Serdar Dursun şova devam ediyor... Bu sezon attığı gollerle adından fazlasıyla söz ettiren başarılı oyuncu Hannover 96 ağlarını da boş geçmedi. Takımının son dakikada gelen golle 3-2 kazandığı maçta enfes bir gole imza atan gurbetçi yıldız, sahanın en iyilerinden biriydi. Bu sezon 17. kez fileleri havalandıran Serdar Dursun'un 5 de asisti bulunuyor. Her fırsatta en büyük hedefinin A Milli Takım'a seçilmek olduğunu vurgulayan Serdar'ın Bundesliga 2'de 5 de asisti bulunuyor. Tam 22 gole katkı sağlayan oyuncuyu Bundesliga kulüpleri transfer etmek için devreye girerken Serdar'ın adı Türkiye'deb de büyük takımlarla ciddi şekilde anılıyor.

'Büyük hedeflere doğru'

Maç sonunda instagram hesabından sevincini takipçileriyle paylaşan Serdar Dursun, "17. golümü attığım maçta takımımın elde ettiği galibiyete katkı sağladığım için çok mutluyum. Büyük hedefler için çalışmaya devam" değerlendirmesinde bulundu.







