Demirören Medya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ve İSTexpo Fuarcılık ortaklığı ile gayrimenkul fuarları düzenleyecek. Fuarların ilki 8-10 Şubat’ta Almanya’nın Essen kentinde gerçekleşecek. Evim Türkiye Fuarı’nda, Türk gayrimenkul sektörü gurbetçi vatandaşlarla buluşacak. 3 gün sürecek fuara şimdiden onlarca gayrimenkul firması kayıt yaptırdı. Sıcak satışa ev sahipliği yapacak fuara binlerce ziyaretçi bekleniyor.

‘Önemli bir hizmet’

Evim Türkiye Fuarı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek verdiklerini belirten Bakan Murat Kurum, “Türkiye’den ev alan yabancıya vatandaşlık verilmesi için 1 milyon Dolar’lık alım şartı vardı, 250 bin Dolar’a çekildi. Gurbetçi vatandaş için memleketlerinden ev almak şuan oldukça cazip. Bu anlamda Evim Türkiye Fuarı önemli bir hizmet sunacak” ifadelerini kullandı.

‘Hedef büyüttük’

Demirören Medya olarak Türk gayrimenkul sektörü için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz ise “Bizim gayrimenkul sektörüyle ilişkimiz hiçbir zaman sadece reklam odaklı olmadı. Sektöre destek sağlayacak çok sayıda işe imza attık. Şimdi de hedef büyüttük. Hem sektörü hareketlendirmek hem de ülkeye döviz girdisi sağlamak için Demirören Medya olarak, Hürriyet Gazetesi öncülüğü ve İSTexpo ortaklığıyla önemli bir organizasyona imza atacağız” dedi.