Almanya’da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Alman hükümeti tarafından yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasında maske takılması önerisi yer almasa da uzmanlar, maske kullanılmasını tavsiye ediyor.

Ülkede hem eczanelerde hem de marketlerde maske bulunamıyor. Alman hükümeti ise sağlık personeline maske temin etmek için değişik ülkelerle temasa geçerken, getirilecek maskelerin de vatandaşlara dağıtılması öngörülmüyor.

Bu arada, Berlin eyaletinin salgınla mücadele etmek için satın aldığı 200 bin maskeye birkaç gün önce Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD’nin el koyduğu açıklandı. Eyaletin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, bundan dolayı ABD’yi “modern korsanlıkla” suçladı.

Daha sonra Berlin eyaleti, tıbbi maske ve önlükleri Çin’den alarak ülkeye getirdi ve bu malzemeleri sağlık ve yaşlı bakım evlerindeki personele dağıtacak.

Vatandaşlar ise eczane ve marketlerde tıbbi maske bulamadığı için terzilerden kumaş maske temin ederek eksikliklerini gideriyor.

Berlin’de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı saran koronavirüsten dolayı insanların önlem amaçlı kullanmak için maske bulamadıklarından endişe duyduklarını belirtti.

Kıran, müşterilerden maske talebinin artması üzerine üretime geçtiklerini kaydetti. Maskeyi pamuklu kumaştan büzgülü bir şekilde diktiklerini ifade eden Kıran, "Bu kumaşları tedarik ederken kadınlar ve erkekler için farklı renklerde seçiyoruz. Çocuklar için de futbol amblemli yapıyoruz. Müşterilerimiz rağbet gösteriyor. Talepler iyi." dedi.

Kıran, virüsten dolayı getirilen kısıtlamalardan bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bu yüzden üretime daha fazla ağırlık veremediklerini de söyledi.