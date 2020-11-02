Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla geçen hafta eyalet başbakanlarıyla aldığı ve bugün yürürlüğe giren önlemlere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Halkın büyük kısmının tedbirleri anlayışla karşıladığına, ancak önlemlere karşı çıkanların da bulunduğuna işaret eden Merkel, salgını "doğal afet" ve "meydan okuyan bir olay" olarak nitelendirdi.

Merkel, virüsün kış aylarında soğuk havalar nedeniyle daha agresif olduğunu söyledi.

"Durum endişe verici"

Almanya'da son 14 günde günlük vaka sayısının 3 kat arttığına dikkati çeken Merkel, "Mevcut durum endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Vakaların artışının bu şekilde devam etmesi durumda hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin endişesini dile getiren Merkel, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının da son 10 günde iki kat arttığı bilgisini paylaştı.

Hiçbir hükümetin, sağlık sisteminin taşıyacağı yükün sınırına gelmesini istemeyeceğini belirten Merkel, "Şu anki verilerle bile bulaşma zincirini takip etmek mümkün değil. Bu, virüsü taşıyan çok sayıda kişinin etrafta dolaştığı ve belirti göstermeyenlerin virüsü başkalarına bulaştırdığı anlamına geliyor." dedi.

Merkel, geçen hafta alınan ve bugün yürürlüğe giren önlemlerle günlük yeni vaka sayısını düşürülmesinin hedeflendiğini kaydederek "Önlemler çok sert bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir y boyunca insanların birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacağına işaret eden Merkel, "Alınan önlemlere bir ay dayanırsak bu dalga kırabililir. Bu tedbirlerin hedefimize ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.



