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Almanya Milli Takımı’nda bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya A Milli Futbol Takımı’nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

09 Kasım 2021, Salı 12:58 Son Güncelleme:
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Almanya Milli Takımı’nda bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 11 Kasım’da Liechtenstein ve 14 Kasım’da Ermenistan’la oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçları öncesi dün milli takım oyuncuları ile çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

PCR test sonucu pozitif çıkan milli futbolcunun hemen izolasyona alındığı ve herhangi bir belirtisi bulunmadığı belirtilirken, oyuncunun tam aşılı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, PCR testi negatif çıkmasına rağmen söz konusu futbolcuyla temasta olan 4 oyuncunun daha karantinaya alındığı dile getirildi.

Bild gazetesinin haberinde ise PCR testi pozitif çıkan kişinin, Bayern Münih’te forma giyen Niklas Süle olduğu ileri sürüldü.

AA

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